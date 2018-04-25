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FETÖ’nün “İzdivaç ablası” davasına devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 17:47 | Son Güncelleme

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) avukat yapılanması kapsamında hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan avukat Özge Elif Hendekçi’nin yargılanmasına devam edildi.Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) avukat yapılanması kapsamında hakkında “izdivaç ablası" olduğu belirtilen avukat Elif Özge Hendekçi’nin "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.İstanbul 26.

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) avukat yapılanması kapsamında hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan avukat Özge Elif Hendekçi’nin yargılanmasına devam edildi.
Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) avukat yapılanması kapsamında hakkında “izdivaç ablası" olduğu belirtilen avukat Elif Özge Hendekçi’nin "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Hendekçi, tutuklu bulunduğu Tokat’taki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
Mahkeme başkanı, sanıkla ilgili ifade veren bazı tanıkların, Hendekçi’nin örgüt içinde "abla" konumunda olduğunu içeren beyanlarının bulunduğunu söz konusu tanık ifadelerini okuyarak beyanlarına karşı diyeceklerini sordu.
Duruşmada dinlenen tanıklardan Nurseli Kutiloğlu da sanık Hendekçi ile gözaltında bulunduğu nezarette tanıştığını anlatarak, "Beraber sadece bir gün geçirdik, sanığı tanımam. Orada etkin pişmanlıktan yaralandığımı söyleyince bana, ’bir halt yediysen içinde tutmalısın’ dedi. Sanık bana herhangi bir telkinde bulunmadı" dedi.
Tanık beyanının ardından sanığın annesinin adına kayıtlı telefondan kullandığı iddia edilen ByLock’taki yazışmaları okundu.
ByLock kullanmadığını savunan Hendekçi, söz konusu yazışmaları kabul etmediğini belirterek, "Bu mesajların uydurulduğu çok belli. Bu yazışmalar sonradan eklenmiştir. Mesaj içeriklerini kabul etmiyorum. Hayatım boyunca hiçbir terör örgütü ile bağlantım olmadı" dedi.
Sanığın savunmasının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın tahliye talebinin reddine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, ByLock kullanıcısı olan sanığın programa 28 binden fazla kez bağlantı kurduğunun tespit edilmesinin yanı sıra aleyhteki beyanlar ve diğer hususları göz önünde bulundurarak Hendekçi’nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Mahkeme heyetinin ara kararını okumasının ardından bulunduğu yerden söz alan sanık Hendekçi, "Nasıl muamele ederseniz öyle muamele görürsünüz" dedi.
Sanığa "Bizi tehdit mi ediyorsun?" diyerek tepki gösteren mahkeme heyeti başkanı, SEGBİS bağlantısını keserek duruşmayı bitirdi.

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