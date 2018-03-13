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FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin 25 asker hakkında gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 20’si muvazzaf subay, 5’i astsubay olmak üzere 25 asker hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Başsavcılığımızca FETÖ/PYD’nin Jandarma Genel Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon ile 20 muvazzaf subay (7 albay, 8 yarbay 2 üsteğmen, 3 teğmen) ve 5 astsubay hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube görevlilerince bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başlanılmıştır” denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 20’si muvazzaf subay, 5’i astsubay olmak üzere 25 asker hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Başsavcılığımızca FETÖ/PYD’nin Jandarma Genel Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon ile 20 muvazzaf subay (7 albay, 8 yarbay 2 üsteğmen, 3 teğmen) ve 5 astsubay hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube görevlilerince bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başlanılmıştır” denildi.

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