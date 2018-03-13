FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin 25 asker hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 20’si muvazzaf subay, 5’i astsubay olmak üzere 25 asker hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Başsavcılığımızca FETÖ/PYD’nin Jandarma Genel Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon ile 20 muvazzaf subay (7 albay, 8 yarbay 2 üsteğmen, 3 teğmen) ve 5 astsubay hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube görevlilerince bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başlanılmıştır” denildi.
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