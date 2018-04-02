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FETÖ’nün kadın bölge sorumlusunun eşi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 14:20 | Son Güncelleme

SAMSUN (İHA)

SAMSUN (İHA)

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