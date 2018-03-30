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FETÖ’nün kadın yapılanması bölge sorumlusu adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 12:21 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan örgütün kadın yapılanması bölge sorumlusu olduğu ileri sürülen ve 2 ayrı telefonunda yüklü olan ByLock’a toplam 26 bin 174 kez giriş yaptığı tespit edilen kadın, polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgütün Samsun, Amasya, Sinop, Tokat ve Çorum illerinin kadın yapılanması bölge sorumlusu olduğu iddia edilen öğretmen Yurdagül K.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan örgütün kadın yapılanması bölge sorumlusu olduğu ileri sürülen ve 2 ayrı telefonunda yüklü olan ByLock’a toplam 26 bin 174 kez giriş yaptığı tespit edilen kadın, polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgütün Samsun, Amasya, Sinop, Tokat ve Çorum illerinin kadın yapılanması bölge sorumlusu olduğu iddia edilen öğretmen Yurdagül K. (35) ile örgütün okullarında görev yapan kocası Süleyman K., Amasya polisi tarafından saklandıkları gaybubet evinde yakalanmıştı.
Gözaltına alınan ve her ikisinde de örgütün gizli haberleşme ağı ’ByLock’ kullandığı tespit edilen şüpheliler, Samsun KOM Şube Müdürlüğüne teslim edilmişti. Süleyman K.’nin polisteki sorgusu devam ederken, örgütün içinde "Gülnur" kod adı ile faaliyet gösterdiği ileri sürülen Yurdagül K.’nin 2 ayrı telefonunda örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock yüklü olduğu ve ByLock’a da bir telefonundan 5 bin 684 kez, diğer telefonundan da 20 bin 490 kez olmak üzere toplam 26 bin 174 giriş yaptığı ortaya çıktı.
KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Yurdagül K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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