FETÖ’nün kadın yapılanması bölge sorumlusu yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aranan örgütün kadın yapılanması sorumlusu ile kocası gizlendikleri gaybubet evinde yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgütün Samsun, Amasya, Sinop, Tokat ve Çorum illerinin kadın yapılanması bölge sorumlusu olduğu iddia edilen öğretmen Yurdagül K. (35) ile örgütün okullarında görev yapan kocası Süleyman K., Amasya polisi tarafından saklandıkları gaybubet evinde yakalandı. Gözaltına alınan ve her ikisinde de örgütün gizli haberleşme ağı ’ByLock’ kullandığı tespit edilen şüpheliler, Samsun KOM Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Yurdagül K.’nın örgütün içinde "Gülnur" kod adı ile faaliyet gösterdiği ileri sürüldü.
Soruşturma devam ediyor.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı
Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız
Turistler Antalya'ya akın ediyor
Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı
GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay
Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
WhatsApp'a bir bomba özellik daha: QR kod ile ödeme sistemi!
Sahilde aşka geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum