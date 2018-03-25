FETÖ’nün ’Karaman kasası’ Eskişehir’de yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında FETÖ terör örgütünün Karaman ilinin kasası olduğu ileri sürülen şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Süleyman Ç.’nin Eskişehir’de olduğu bilgisini alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda Süleyman Ç., Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesinde bulunan tramvay durağında yakalandı. Karaman’da örgütün para kasası olduğu ileri sürülen şüphelinin Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Karaman’a gönderileceği öğrenildi.
Tapınak Şövalyeleri gizemi: 15 ceset bulundu
Kargo şoförü 1 milyonluk kargo ile ortadan kayboldu
SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!
Feci ölüm! Vatandaşlar seferber oldu ama...
Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler
Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız
Önce model oldu, sonra polisliğe soyundu
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum