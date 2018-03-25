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FETÖ’nün ’Karaman kasası’ Eskişehir’de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 14:01 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında FETÖ terör örgütünün Karaman ilinin kasası olduğu ileri sürülen şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Süleyman Ç.’nin Eskişehir’de olduğu bilgisini alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında FETÖ terör örgütünün Karaman ilinin kasası olduğu ileri sürülen şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Süleyman Ç.’nin Eskişehir’de olduğu bilgisini alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda Süleyman Ç., Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesinde bulunan tramvay durağında yakalandı. Karaman’da örgütün para kasası olduğu ileri sürülen şüphelinin Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Karaman’a gönderileceği öğrenildi.

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