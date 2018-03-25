FETÖ'nün 'Karaman muhasebecisi' Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan, örgütün 'Karaman muhasebecisi' ve 'gizli para kasası' olduğu öne sürülen Süleyman Ç., gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Süleyman Ç.'yi Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan Süleyman Ç.'nin, örgütün 'Karaman muhasebecisi' ve 'gizli para kasası' olduğu ileri sürüldü. KOM Şubesi'ne getirilen Süleyman Ç.'nin, Karaman'a gönderileceği belirtildi.
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