FETÖ’nün karargahı ’Pinhan Restaurant’ davasında 2 sanık hakkında tahliye

FETÖ adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan "Pinhan Restaurant"ta örgütün gizli toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı iddiasıyla 7’si tutuklu 12’si firari 45 sanığın yargılandığı davada, mahkeme, tutuklu 2 sanık hakkında adli kontrol hükümleri kapsamında elektronik kelepçe takılmak suretiyle tahliyesine karar verildi.

Maltepe’deki "Pinhan Restaurant"ta örgütün gizli toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı, himmet ve diğer gelirlerin şirketin gelirleriymiş gibi sisteme sokulduğu İddiasıyla 7’si tutuklu 12’si firari 45 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince 3 gün süren duruşmaların ardından tutuklu sanıklar ile avukatların alınan talepleri karara bağlandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hasan Çelik ve Hüseyin Çelik’in tutuklu kaldıkları süre, mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimalini dikkate alarak adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Heyet, adli kontrol kapsamında serbest kalan sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyulmasına ve elektronik kelepçe takılmasına hükmetti.

Tutuklu sanıklar Salih Aydın, Bekir Çelik, Bünyamin Polat, Harun Polat ve Hızır Güngör’ün mevcut delil durumu, Bylock kullanıcısı olması, havaalanı giriş-çıkış kayıtları, dijital malzemelerin dökümleri, HTS kayıtlarını dikkate alarak, tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, sanıklar Ali Çelik, Ahmet Çelik, Vedat Köprücü, Aziz Özdemir, Faik Toklucu, Ferhat Cahit Merter, Mehmet Barut, Murat Solmaz, Orhan Keskin, Ömer Çelik, Veysi Barut ve Ömer Barut hakkında çıkarılan yakalama kararının devamını kararlaştırdı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, bir sonraki celsede 15 tanığın dinlenilmesine, bilirkişi raporunun dönüşünün beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.