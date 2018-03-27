FETÖ'nün 'Kayseri dershaneler sorumlusu' İzmir'de yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'Kayseri dershaneler sorumlusu' olduğu ileri sürülen Yavuz Karagöz, İzmir'de sahte kimlikle yakalanıp, gözaltına alındı. Kayseri'ye getirilen Karagöz, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Örgütün 'Kayseri dershaneler sorumlusu' olduğu iddiasıyla aranan Yavuz Karagöz, sahte kimlikle İzmir'de yakalandı. Gözaltına alınıp, Kayseri'ye getirilen Karagöz'ün, örgüte ait şirketleri yönettiği, şifreli haberleşme programı 'ByLock' kaydının bulunduğu, iş insanları ile öğretmenlerin örgüt adına yaptığı yurt dışı seyahatlerini organize ettiği de belirlendi.
Şüpheli Yavuz Karagöz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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