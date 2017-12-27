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FETÖ'nün 'kripto' askerlerine operasyon: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 14:06 | Son Güncelleme 2 saat önce

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonla 9'u muvazzaf 11 asker gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY mensubu 'kripto' askerlere yönelik Zonguldak, İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, muvazzaf askerler Y.K., B.K., G.K., F.O., A.Z, S.D., M.E., K.D. ve A.E. ile daha önce meslekten ihraç edilen E.T. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin 2013- 2016 yılları içerisinde gizli haberleşme sistemleriyle haberleşerek, örgütsel faaliyetlerde bulundukları ileri sürüldü.

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