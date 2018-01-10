FETÖ'nün 'kripto' askerlerine yönelik operasyonda 24 şüpheli adliyede(2)

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zonguldak merkezli 9 il ile KKTC'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 24 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Altındağ Askerlik Şube Başkanı Albay A.K., albay F.S., Gölcük Donanma Komutanlığı'nda görevli astsubay K.D., KHK ile askeri okuldan ihraç edilen N.K. ve emekli astsubay H.B. tutuklandı. 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.