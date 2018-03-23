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'FETÖ'nün kripto subaylarının sorumlusu' tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 15:23 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan subaylardan sorumlu sivil kişisi olduğu iddiasıyla İstanbul'da yakalanan E.A., tutuklandı.  Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart günü Kahramanmaraş merkezli 17 ilde çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan subaylardan sorumlu sivil kişisi olduğu iddiasıyla İstanbul'da yakalanan E.A., tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart günü Kahramanmaraş merkezli 17 ilde çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde, aktif görevde olanlar ile açığa alınıp, ihraç edilen 18 subay gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde, örgütte kendilerinden sorumlu kişinin E.A. olduğunu söyledi. Sorguları tamamlanan şüphelilerden 6'sı, tutuklanırken, 12'si de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
'Kripto subayların sorumlusu' olduğu iddia edilen E.A., polis tarafından İstanbul'da yakalanıp, gözaltına alındı. Kahramanmaraş'a getirilen E.A., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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