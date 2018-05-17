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FETÖ'nün 'kripto yapılanması' şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 17:24 | Son Güncelleme

İZMİR merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki 'kripto yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü daha adliyeye sevk edildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki 'kripto yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü daha adliyeye sevk edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 Mayıs günü, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki 'kripto yapılanması'na yönelik operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında, 91'i açığa alınan muvazzaf asker, 5'i 'sivil imam' olmak üzere 96 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 88 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında, soruşturmanın açılmasını sağlayan buluntu flash belleğin hazırlayıcılarından olduğu öne sürülen ve örgütün sözde 'hususi imam'larından İ.S.'nin de bulunduğu belirtildi.
FLASH BELLEK 'KAYDA DEĞER OLMADIĞI' GEREKÇESİYLE İNCELENMEMİŞ
Örgütün 'kripto yapılanması' soruşturmasının başlamasını sağlayan buluntu flash belleğin, 2006 yılında İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığı'na teslim edildiği ve darbe girişiminin ardından sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi olarak yargılanan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün oluşturduğu 'güneş çalışma grubu' tarafından 'kayda değer olmadığı' gerekçesiyle incelenmediği ortaya çıktı. Flash bellek üzerinde yapılan ilk incelemede, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki 5 binin üzerinde askerin, davranışlarına göre fişlendiği belirlendi. Söz konusu flash bellekten daha önce bazı soruşturmalarda da bahsedildiği tespit edildi.
Bir süre önce adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 18'i tutuklanıp, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan 23 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın açılmasını sağlayan buluntu flash belleğin hazırlayıcılarından olduğu öne sürülen ve örgütün sözde 'hususi imam'larından İ.S.'nin de aralarında yer aldığı 44 şüphelinin ise emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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