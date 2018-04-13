FETÖ’nün kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 2 kişi tutuklandı

Gaziantep’te FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 2’si tutuklanırken, 8’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada örgütün "mahrem abileri" tarafından ankesörlü telefon çağrısı yoluyla örgütlendikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. İşlemleri tamamlanan 12 kişiden 2’si çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Öte yandan daha sonra yakalanarak gözaltına alınan 1 kişi etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanmak suretiyle örgütün çözülmesine ve üst yapılanmasına dair önemli bilgiler verdiği öğrenildi. Pişmanlık yasasından yararlanan şahıs hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığı belirtildi.