FETÖ’nün ‘mahrem abisi’ tutuklandı

Nevşehir’de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında FETÖ’nün ‘mahrem abisi’ ve eşi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında FETÖ’nün ‘mahrem abisi’ olduğu öğrenilen aynı zamanda ByLock kullanıcısı olan Murat D. ve eşi Fatma D. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışması sonrasında İstanbul’da yakalandı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından İstanbul polisinden teslim alınan FETÖ’nün mahrem abisi Murat D. ve eşi Fatma D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğinde tutuklama talebiyle sevk edilen Murat D. ve eşi Fatma D., tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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