FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması' şüphelileri adliyede

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan aralarında muvazzaf teğmen, astsubay, polis akademisiyle ilişiği kesilen öğrencilerin de bulunduğu 62 şüpheliyi 13 Aralık günü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23'ü, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
27 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Diğer yandan aynı soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 27'si tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Bekir Bozdağ, noktayı koydu: 15-16 Temmuz sonrasını kapsamıyor
Diyarbakır'da Bitcoin operasyonu! Evde fabrika kadar elektrik tüketilince...
Türkiye bu görüntüyle sarsıldı! İstanbul ve pek çok ilde görüldü...
Erdoğan Çad'da... Sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı
Reddetti, iç çamaşırı çalındı... Dehşeti yaşadı
Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!
Meghan Markle'dan ilginç selam
Sabah oldu korkunç görüntü ortaya çıktı
Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...
Devlet Bahçeli'den son KHK'larla ilgili hükümete tam destek
Okuyucu Yorumları 0 yorum