FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması' şüphelileri adliyede

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan aralarında muvazzaf teğmen, astsubay, polis akademisiyle ilişiği kesilen öğrencilerin de bulunduğu 62 şüpheliyi 13 Aralık günü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23'ü, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.27 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTIDiğer yandan aynı soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 27'si tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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