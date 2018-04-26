FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik çalışmalarda, ardışık arama yöntemlerini kullanarak telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenlendiğini tespit ederek operasyon başlattı. Operasyonda aralarında KHK ile ihraç edilen 4 askeri öğrenci, açığa alınan 1 üsteğmen, görevde bulunan 1 uzman çavuş, 1 emekli uzman çavuş ile görevde bulunan 1 teknisyenin bulunduğu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Görevde bulunan 1 uzman çavuş adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. KHK ile ihraç edilen askeri öğrencilerden birinin emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
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