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FETÖ’nün “mahrem imamı” 3 sanığa 10’ar yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 13:42 | Son Güncelleme

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün “askeri mahrem imamı" oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 sanığa ayrı ayrı 10 yıl hapis cezası verildi.Kayseri 4.

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün “askeri mahrem imamı" oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 sanığa ayrı ayrı 10 yıl hapis cezası verildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar S.K., Y.D. ve S.Ö. ile avukatları hazır bulundu.
Tutuklu sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, beraat ve tahliyelerini istediler.
Mahkeme heyet yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar S.K., Y.D. ve S.Ö.’ye örgütün mahrem yapılanmasında oldukları iddiasıyla ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

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