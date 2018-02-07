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FETÖ’nün ’mahrem imamı’ tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 21:34 | Son Güncelleme

Bolu merkezli 10 il ve KKTC’de, FETÖ/PDY’nin ‘mahrem askeri yapılanması’na yönelik yapılan operasyonlarda Bolu 2.

Bolu merkezli 10 il ve KKTC’de, FETÖ/PDY’nin ‘mahrem askeri yapılanması’na yönelik yapılan operasyonlarda Bolu 2. Komando Tugayı’nın ‘mahrem imamı’ olduğu tespit edilen Recep Kahraman tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik, örgütün mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığı ile görüştükleri iddiasıyla, Bolu 2. Komando Tugayı personeli 13 kişi, Jandarma Komutanlığı personeli 1 kişi ve bu askeri personellerin mahrem imamları olduğu belirtilen daha önce görevinden ihraç edilmiş 2 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Haklarında yakalama kararı çıkarılan şahıslardan 14’ü, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli, Ankara, Eskişehir, İstanbul, Şanlıurfa, Siirt, Hakkari, Çankırı, Isparta, Kocaeli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 14 şüpheli Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’deki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Üsteğmen Erdal Kara, Üsteğmen Selçuk Koç ve Albay İbrahim Engin Yeniköy çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
Bolu 2. Komando Tugayı’nın ‘mahrem imamı’ olduğu tespit edilen ve Kocaeli’de yakalanan meslekten ihraç edilmiş öğretmen Recep Kahraman’ın ise emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Kahraman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aynı operasyon kapsamında mahrem imam olduğu değerlendirilen ve görevinden ihraç edilmiş diğer öğretmenin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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