FETÖ'nün mahrem imamı tutuklandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, örgütün 'mahrem imamı' ve 'ByLock' kullanıcısı Turan Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından örgütün mahrem imamı ve bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Turan Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Turan Y., adliyeye sevk edildi. Turan Y., çıkarıldığı mahkemece 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.