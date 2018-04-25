FETÖ'nün 'mahrem imamı'na 10 yıl hapis cezası

MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 'mahrem imam' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Hendek, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Malatya'ya FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamı olduğu, gizli haberleşme programını kullandığı belirlendiği gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Hendek'in 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Örgütün mahrem imamı olmakla suçlanan Ahmet Hendek, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock'a defalarca girdiği ve yazışmalar yaptığı ayrıca bir başka uygulama olan Eagle'yi de telefonuna yüklediği saptanan Hendek, programları kullanmadığını savundu.
Mahkeme heyeti, Hendek'i 'ByLock' kullanıcısı olması, Bank Asya'daki hesap hareketliliği, delil ve tanık beyanlarını dikkate alarak, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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