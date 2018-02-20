HABER

FETÖ’nün mahrem imamlarına hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 12:23 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan içlerinde polis ve mahrem imamların bulunduğu 13 sanık hakkındaki karar açıklandı.Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ sanıklar ile ilgili kararı açıkladı.

FETÖ’nün mahrem imamlarına hapis

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan içlerinde polis ve mahrem imamların bulunduğu 13 sanık hakkındaki karar açıklandı.
Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ sanıklar ile ilgili kararı açıkladı. Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak, terör örgütünün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanmak iddiası ile açılan kamu davasında, 10 sanık hakkında 2 ila 8 yıl 9 ay arasında hapis kararı çıktı. Sanıklardan Adem Aydın ile ilgili delillerin henüz toplanmadığı, gizli haberleşme sistemi ByLock içeriklerinin mevcut olmaması nedeniyle dosyadan ayrılarak yeni dosya kaydı açılmasına, Engin Çakmakoğlu’nun beraatına, Melih Uslu’nun kendi isteği ile telsim olduğu, etkin pişmanlıktan yararlandığı ve diğer örgüt üyelerinin ortaya çıkmasını sağlayacak bilgiler vermesi nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.
Tutuklu sanıklardan Sedat Yaslan 7 yıl 6 ay, Bilal Temiz 8 yıl 9 ay, Tuncay Şevkat 7 yıl 6 ay, Ersin Sekmen, Gürhan Cinge, Muhittin Köklü ve Osman Akıncı 2 yıl 3 ay 15 gün, Mehmet Necip Yakut 2 yıl 6 ay, Ali Yeter 6 yıl 10 ay 15 gün ve Kerim Bircan da 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Saadet zinciri kurana kötü haber

Saadet zinciri kurana kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hayvan hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Hayvan hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Edirne’de kaçak içki operasyonu

Edirne’de kaçak içki operasyonu

Mersin'de FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 88 gözaltı

Mersin'de FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 88 gözaltı

Buzda kayıp düşen çocuk hayatını kaybetti

Buzda kayıp düşen çocuk hayatını kaybetti

İnek aşağıda, itfaiye ekipleri yukarıda zor anlar yaşadı

İnek aşağıda, itfaiye ekipleri yukarıda zor anlar yaşadı

Adıyaman'da terör propagandasına 3 tutuklama

Adıyaman'da terör propagandasına 3 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.