FETÖ’nün mahrem imamlarına hapis

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan içlerinde polis ve mahrem imamların bulunduğu 13 sanık hakkındaki karar açıklandı.

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ sanıklar ile ilgili kararı açıkladı. Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak, terör örgütünün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanmak iddiası ile açılan kamu davasında, 10 sanık hakkında 2 ila 8 yıl 9 ay arasında hapis kararı çıktı. Sanıklardan Adem Aydın ile ilgili delillerin henüz toplanmadığı, gizli haberleşme sistemi ByLock içeriklerinin mevcut olmaması nedeniyle dosyadan ayrılarak yeni dosya kaydı açılmasına, Engin Çakmakoğlu’nun beraatına, Melih Uslu’nun kendi isteği ile telsim olduğu, etkin pişmanlıktan yararlandığı ve diğer örgüt üyelerinin ortaya çıkmasını sağlayacak bilgiler vermesi nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Tutuklu sanıklardan Sedat Yaslan 7 yıl 6 ay, Bilal Temiz 8 yıl 9 ay, Tuncay Şevkat 7 yıl 6 ay, Ersin Sekmen, Gürhan Cinge, Muhittin Köklü ve Osman Akıncı 2 yıl 3 ay 15 gün, Mehmet Necip Yakut 2 yıl 6 ay, Ali Yeter 6 yıl 10 ay 15 gün ve Kerim Bircan da 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldı.