FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyonda 10 polis tutuklandı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyetteki mahrem yapılanması içerisinde bulundukları ve mahrem imam vekilliği yaptıkları tespit edilen polislere yönelik operasyon başlatıldı. 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 polis memuru tutuklanırken, 2 polis memuru ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmalarına yönelik operasyon yapıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün emniyetteki mahrem yapılanması içerisinde bulunan ve mahrem imam vekilliği yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik başlatılan operasyon, Diyarbakır merkezli yapıldı. 11 Nisan 2018 günü Diyarbakır, Ankara, Kayseri, Elazığ, Kütahya, Isparta, Bursa ve Konya'da eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 12 polis memuru gözaltına alındı. Gözaltına alınan polis memurları, işlemlerinin ardından dün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcıları tarafından sorgulanan şüpheliler, daha sonra tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliğince, polis memurlarından 10'u tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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