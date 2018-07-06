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'FETÖ'nün mahrem subaylarına' operasyonda 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 12:32 | Son Güncelleme

KAYSERİ merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin mahrem subay yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 kişi'den 5'i gözaltına alındı.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin mahrem subay yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 kişi'den 5'i gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nce, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem subay yapılanmasının deşifresine yönelik operasyon yapıldı. TSK içindeki örgütle bağlantılı personeli ankesörlü telefonlardan arayarak FETÖ silahlı terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde sohbet eden ve sohbet imamlığı yapan 16 kişi belirlendi. Şüphelilerden 4'ünün FETÖ suçlamasıyla tutuklu olduğu anlasıldı.
Kayseri merkezli Kahramanmaraş, Hatay, Düzce ve Tekirdağ'da ise 12 mahrem subaydan A.G., F.G., M.B., S.E. ve Y.G. yakalanıp gözaltına alndı. Firari A.B., H.G., İ.K., M.K., S.B., S.E. ve S.M.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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