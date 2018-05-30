FETÖ'nün mahrem subaylarına operasyonda gözaltı sayısı 25'e çıktı

KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ merkezli 16 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem subaylarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 25'e yükseldi. Operasyonda 60 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor.
Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, FETÖ'nün TSK mahrem subay yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan çalışma kapsamında 4'ü albay, 4'ü yarbay, 1'i binbaşı, 7'si yüzbaşı, 26'sı üsteğmen, 15'i teğmen ve 3'ü astsubay olmak üzere 60 zanlıyla ilğili dün sabah operasyon başlamış, ilk planda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Bu sabah itibarıyla çeşitli illerde gözaltına alınanların sayısı 25'e yükselirken, zanlılar sorgulanıp, ifadeleri alınmak üzere Kayseri Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi'ne getirildi. Gözaltına alınan zanlıların gruplar halinde Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği bildirildi.
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