FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Bursa’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, biri teğmen, 8’i üsteğmen 9 muvazzaf subay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Malatya, Hatay, Ankara ve Denizli’deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.