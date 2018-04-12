HABER

FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 17:36 | Son Güncelleme

Bursa’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 muvazzaf asker gözaltına alındı.Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, biri teğmen, 8’i üsteğmen 9 muvazzaf subay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, biri teğmen, 8’i üsteğmen 9 muvazzaf subay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Malatya, Hatay, Ankara ve Denizli’deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Trump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklamasıTrump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklaması
Hollanda'dan Türkiye uyarısıHollanda'dan Türkiye uyarısı
ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Miraç Kandili nedir, ne zamandır? Kandilde ne yapılır?

Miraç Kandili nedir, ne zamandır? Kandilde ne yapılır?

Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!

Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.