FETÖ'nün Maliye'deki kripto yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY'nin Vergi Dairesi'ndeki gizli yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'Tekirdağ Vergi Dairesi'nedik gizli yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, şüphelilerin, örgüt abileri tarafından kontörlü telefon hatları üzerinden arandıklarına dair deliller elde edildi. Bunun üzerine Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarında bulunan 64 kontorlü sabit hatta ait 2010-2016 yılı arasındaki HTS kayıtları savcılık talimatına istinaden incelendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube'nin koordineli çalışması sonucu; FETÖ/PDY'nin, askeriye içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesini engellemek adına kurduğu kontörlü hatlar üzerinden yapılan gizli iletişim sistemini, devletin bürokratik mevkilerine örgüt tarafından sızdırılan üyeleri ile irtibata geçebilmek için de kullandığı tespit edildi. Ayrıca, sisteme, örgütün KPSS evleri ya da üniversitelerdeki yapılanmaları içerisinde yer alan mensuplarının aktarıldığı ve devlet kademelerinde belirli yerlere getirildikleri belirlendi.
Polis ekipleri, vergi müfettişi şüphelilerin 17/25 Aralık 2013 olayları sonrasında örgüte ait iş adamı derneklerinden istifa eden dernek üyesi iş adamlarının iş yerlerine yönelik yaptığı denetimleri de inceleyerek, örgüt lehine eylem gerçekleştirip gerçekleştirmediği konusunda da ayrıntılı çalışma yürüttü. Çalışma sonucu, bir kısmı halen görevde olan, bir kısmı da ihraç edilen kaymakam, gelir uzman yardımcısı ve milli emlak denetmeni 10 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli Kırklareli, Bursa, İstanbul ve Kastamonu'da gerçekleştirilen operasyonlarda M.A.B., F.G., A.K., E.G., Ö.G., H.G. ile daha önce ihraç edilen eski kaymakam H.G. yakalanıp, gözaltına alındı. Aynı operasyonla ilgili A.F.P. isimli örgüt üyesinin arandığı bildirildi.
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