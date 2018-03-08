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FETÖ’nün medya yapılanması davasında karar

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 19:16 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin davada Atilla Taş 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin davada Atilla Taş 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırıldı. Davada yargılanan 23 sanığı ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptıran mahkeme bir sanığın ise tüm suçlardan beraatine hükmetti.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin ’’örgüt üyeliği’’ ve ’’darbeye teşebbüs’’ suçlarından haklarında dava açılan 19’u tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, 19 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Sanıkların mütalaaya karşın son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme kararını açıkladı.
Mahkeme, sanıklardan Atilla Taş’ı "FETÖ/PDY örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, Murat Aksoy’u ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Firari sanıklar Bülent Ceyhan, Said Sefa ile Emre Soncan hakkındaki davanın bu dosyadan ayrılmasına karar veren mahkeme, tutuksuz sanık Muhterem Tanık’ın beraatine karar verdi.

13 sanığa ‘anayasayı ihlal’ suçundan beraat
Mahkeme, haklarında ’’anayasayı ihlal’’ suçundan cezalandırılmaları talep edilen sanıklar Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Seyid Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Oğuz Usluer, Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun bu suçlardan beraatlerine karar verildi.
Mahkeme heyeti, sanıklar Cihan Acar, Bünyamin Köseli, İbrahim Balta, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Habip Güler, Hanım Büşra Erdal, Mutlu Çölgeçen, Ünal tanık, Yakup Çetin, Seyit Kılıç, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç ve Gökçe Fırat Çulhaoğu hakkında ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay, diğer sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammet Sait Kuloğlu, Erkan Acar, Oğuz Usluer, Davut Aydın, Ufuk Şanlı, Yetkin Yıldız ve Cuma Ulus’un ise aynı suçtan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırılmalarına hükmetti.
Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme tutuksuz sanık Ali Akkuş’un da tutuklanmasını kararlaştırdı.

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