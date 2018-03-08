FETÖ’nün medya yapılanması davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin davada Atilla Taş 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırıldı. Davada yargılanan 23 sanığı ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptıran mahkeme bir sanığın ise tüm suçlardan beraatine hükmetti.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin ’’örgüt üyeliği’’ ve ’’darbeye teşebbüs’’ suçlarından haklarında dava açılan 19’u tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, 19 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Sanıkların mütalaaya karşın son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme, sanıklardan Atilla Taş’ı "FETÖ/PDY örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, Murat Aksoy’u ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Firari sanıklar Bülent Ceyhan, Said Sefa ile Emre Soncan hakkındaki davanın bu dosyadan ayrılmasına karar veren mahkeme, tutuksuz sanık Muhterem Tanık’ın beraatine karar verdi.