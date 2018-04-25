HABER

FETÖ’nün memurlarına hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte ait MENBA Memurlar Derneği yöneticileri oldukları iddiasıyla yargılanan 2’si tutuklu 13 sanığa mahkemece ceza yağdı.DERNEK’TEKİ BİLGİSAYARLARIN HARD DİSKLERİ SÖKÜLMÜŞCumhuriyet Savcısı iddianamesinde MENBA Memurlar Derneği’nde yapılan aramalarda bulunan bilgisayarların harddisklerin sökülmesinin tesadüfi olmadığı FETÖ/PDY örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve güvenlik güçlerinin delillendirme yöntemlerini bilen kişi ya da kişiler tarafından yapılan yönlendirme sonucu harddisklerin söküldüklerinin değerlendirildiği ortaya çıktı.BAŞBAKANLIK AVUKATI DA DURUŞMAYA KATILDIKayseri 2.

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte ait MENBA Memurlar Derneği yöneticileri oldukları iddiasıyla yargılanan 2’si tutuklu 13 sanığa mahkemece ceza yağdı.
DERNEK’TEKİ BİLGİSAYARLARIN HARD DİSKLERİ SÖKÜLMÜŞ
Cumhuriyet Savcısı iddianamesinde MENBA Memurlar Derneği’nde yapılan aramalarda bulunan bilgisayarların harddisklerin sökülmesinin tesadüfi olmadığı FETÖ/PDY örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve güvenlik güçlerinin delillendirme yöntemlerini bilen kişi ya da kişiler tarafından yapılan yönlendirme sonucu harddisklerin söküldüklerinin değerlendirildiği ortaya çıktı.
BAŞBAKANLIK AVUKATI DA DURUŞMAYA KATILDI
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Metin G. ve Şaban Ç. ile tutuksuz sanıklar Şahin E., Taner O., Hüseyin G., Mustafa Ö., Ömer G., Mahmut M., Köksal E., Hamza Ç., İbrahim Ü., Cengizhan B. ve avukatları hazır bulunurken, yakalama kararı olan Bünyamin A., Mahmut G. ve Birol Ç. ise duruşmaya katılmadı. Başbakanlık avukatı da duruşmaya katıldı.
Tutuklu sanık Şaban Ç. da cezaevinde kendisini FETÖ’cülerle aynı koğuşa konulmamasını, gerekirse hücrede kalacağını söyledi. Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddettiler.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu duruşmaya gelmeyen sanıklardan Mahmut G.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 10 yıl 6 ay, Birol Ç.’ye 9 yıl 9 ay ve Bünyamin A.’a da 7 yıl 15 ay hapis cezası olmak üzere 3 sanığın yakalama kararı ile tutuklanmasına hükmetti. Ayrıca tutuksuz sanık Mustafa Ö.’e 7 yıl 6 ay hapis cezası ile yurt dışı yasağının devamına karar veren mahkeme, tutuklu sanıklar Şaban Ç.’a 7 yıl 6 ay ve Metin G.’e 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile temyiz süreci göz önünde bulundurularak tutuklu iki sanığın tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Şahin E., Taner O., Hüseyin G., Ömer G., Mahmut M., İbrahim Ü. ve Cengizhan B.’e ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, tutuksuz sanıklar Hamza Ç. ve Köksal E.’a ise delil yetersizliğinden beraat verdi.

Gündeme bomba gibi düşmüştü! 'Abdullah Gül randevuyu defalarca reddetti'Gündeme bomba gibi düşmüştü! 'Abdullah Gül randevuyu defalarca reddetti'
Başbakan Yıldırım'dan Abdullah Gül sorusuna yanıtBaşbakan Yıldırım'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt
Meral Akşener, 15 vekili arayarak teşekkür etti!Meral Akşener, 15 vekili arayarak teşekkür etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.