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FETÖ’nün muvazzaf üsteğmen ve subaylarına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 13:55 | Son Güncelleme

Kırşehir merkezli 5 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ndeki FETÖ’nün muvazzaf üsteğmen ve subaylarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 asker gözaltına alındı.Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kırşehir merkezli 5 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ndeki FETÖ’nün muvazzaf üsteğmen ve subaylarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 asker gözaltına alındı.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, üsteğmen A.Z., KKTC, Şırnak, Ankara ve Kayseri’den astsubaylar A.T., Y.E., U.D., B.A., O.K., M.K., H.K., F.K., gözaltına alındı.

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