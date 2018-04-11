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FETÖ’nün ‘Öğrenci’ Astsubayları gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 11:13 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde Askeri Mahrem Yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı.Mahrem yapılanma içinde faaliyet yürüten ve yönetici pozisyonunda olan sivil imamlar ile askeri personele yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Kayseri merkezli 24 kişi olarak yapılan operasyonda Batman, İzmir, Yalova ve Elazığ’da birer kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Çalışmalar çerçevesinde Kayseri’de 19, Yalova ve Elazığ’da birer kişi olmak üzere 21 kişi yakalandı.Operasyon kapsamında gözaltı kararı bulunan 28 kişi içinde bulunan 17 kişinin aktif olarak Hava Astsubayı, 11 kişinin ise ihraç öğretmen, Sağlık Müdürlüğü’nde mühendis, özel okulda aktif öğretmen, üniversite çalışanı ve bilgi işlemci olarak çalıştıkları belirlendi.Sivil olan 11 kişinin mahrem yapılanma içerisinde Astsubayların imamı olduğu ve bir kısmının örgüt içerisinde yönetici pozisyonunda olduğu tespit edildi.Yapılan çalışmalarda askeri mahrem imamların örgüt içinde öğretmen, Astsubayların ise öğrenci olarak tanımlandıkları belirlendi.Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma için Kısıtlılık Kararı alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde Askeri Mahrem Yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı.
Mahrem yapılanma içinde faaliyet yürüten ve yönetici pozisyonunda olan sivil imamlar ile askeri personele yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kayseri merkezli 24 kişi olarak yapılan operasyonda Batman, İzmir, Yalova ve Elazığ’da birer kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çalışmalar çerçevesinde Kayseri’de 19, Yalova ve Elazığ’da birer kişi olmak üzere 21 kişi yakalandı.
Operasyon kapsamında gözaltı kararı bulunan 28 kişi içinde bulunan 17 kişinin aktif olarak Hava Astsubayı, 11 kişinin ise ihraç öğretmen, Sağlık Müdürlüğü’nde mühendis, özel okulda aktif öğretmen, üniversite çalışanı ve bilgi işlemci olarak çalıştıkları belirlendi.
Sivil olan 11 kişinin mahrem yapılanma içerisinde Astsubayların imamı olduğu ve bir kısmının örgüt içerisinde yönetici pozisyonunda olduğu tespit edildi.
Yapılan çalışmalarda askeri mahrem imamların örgüt içinde öğretmen, Astsubayların ise öğrenci olarak tanımlandıkları belirlendi.
Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma için Kısıtlılık Kararı alındı.

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