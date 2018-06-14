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FETÖ'nün 'öğrenci evi imamı' olduğu iddia edilen şüpheli serbest kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 16:22 | Son Güncelleme

SAMSUN'da FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen, örgütün 'öğrenci evi imamı' olduğu öne sürülen Suat S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'nün 'öğrenci evi imamı' olduğu iddia edilen şüpheli serbest kaldı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen, örgütün 'öğrenci evi imamı' olduğu öne sürülen Suat S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'öğrenci evi imamı' ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen Suat S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Suat S., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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