FETÖ'nün 'öğrenci evi imamı' olduğu iddia edilen şüpheli serbest kaldı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen, örgütün 'öğrenci evi imamı' olduğu öne sürülen Suat S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'öğrenci evi imamı' ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen Suat S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Suat S., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Deniz Baykal'ın son hali!
Prof. Dr. İlber Ortaylı köye yerleşti
AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı
Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı
Sosyal medyanın diline düştüler
Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Suudi Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı ortaya çıktı
Para kazanamayınca mühendisliği bırakıp cinsel ilişki hocası oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum