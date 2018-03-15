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FETÖ'nün PAÜ yapılanması davasında 6 tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 22:11 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de FETÖ/PDY'nin Pamukkale Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik davanın ara kararında, 6 tutuklunun tahliyesine karar verildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de FETÖ/PDY'nin Pamukkale Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik davanın ara kararında, 6 tutuklunun tahliyesine karar verildi.
FETÖ/PDY'nin Pamukkale Üniversitesi'ndeki yapılanması hakkında, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 39'u tutuklu 115 sanığın yargılandığı davanın 9'uncu duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile bazı sanık yakınları ve avukatlar katıldı. Savcı, önceki duruşmada verdiği mütalaada, eski Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'nın da aralarında bulunduğu 18 tutuklunun tahliyesini istemişti.
Bugün görülen duruşmada, sanık avukatlarının yaptığı savunmanın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Kararda, tutuklu sanıklardan Mustafa Gülcü, Şevket Civelek, Emin Mete ve Tuba Yaman ile sağlık sorunları nedeniyle Ahmet Sürücü ve Durmuş Türkmen'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
Eski Rektör Bağcı ve diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, duruşma 2 Nisan 2018 tarihine ertelendi.

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