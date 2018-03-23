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FETÖ’nün polis imamlarına 7 ila 10 yıl arasında hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 18:48 | Son Güncelleme

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen ve ’polis imamı’ oldukları ile sürülen öğretmenlere 7 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 4’ü tutuklu 8 kişinin yargılanması sona erdi.

FETÖ’nün polis imamlarına 7 ila 10 yıl arasında hapis

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen ve ’polis imamı’ oldukları ile sürülen öğretmenlere 7 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 4’ü tutuklu 8 kişinin yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında FETÖ’nün polis imamlarının imamı olduğu iddia edilen öğretmen Oğuz Bacanlı ile polis imamları oldukları iddia edilen öğretmenler İbrahim Pınar ve Faruk Özçelik’in ile polis müdürü Cemcenker Toparlak ile tutuksuz sanıklar bankacı Fevzi Meral, öğretmen İsa Semiz, doktor Selim Karasaraç ve Recep Karagöz’ün yargılanmaları sona erdi. Mahkeme 15 Temmuz darbe girişimi gecesi askerlere darbe ile ilgili mesaj attığı iddia edilen Oğuz Bacanlı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay, İbrahim Pınar 9 yıl, Faruk Özçelik 7 yıl 6 ay, Cemcenker Toparlak 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldılar. Fevzi Meral ile İsa Semiz "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan yararlanarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip cezaları ertelendi. Doktor Selim Kocasaraç 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Recep Karagöz ise beraat etti. Aynı davada yargılanan polis memurları Özgür Güngör ve Ziya Bayraktar ise dijital materyallerin sonuçları mahkemeye ulaşmadığı için dava dosyasının ayrılmasına karar verildi. 2 polisin davası ileri bir tarihe ertelendi.

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