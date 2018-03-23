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FETÖ'nün 'polis imamlarının imamı'na 10 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 19:54 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Bylock' kullanan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi askerlere darbe ile ilgili mesaj attığı ve 'polis imamlarının imamı' olduğu iddia edilen örgütün okulunda görevli öğretmeni Oğuz Bacanlı'ya mahkeme heyeti 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

FETÖ'nün 'polis imamlarının imamı'na 10 yıl hapis

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Bylock' kullanan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi askerlere darbe ile ilgili mesaj attığı ve 'polis imamlarının imamı' olduğu iddia edilen örgütün okulunda görevli öğretmeni Oğuz Bacanlı'ya mahkeme heyeti 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 4'ü tutuklu 8 kişinin yargılanması bugün sona erdi. Mahkeme heyeti 'Bylock' kullanan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi askerlere darbe ile ilgili mesaj attığı ve 'polis imamlarının imamı' olduğu iddia edilen örgütün okulunda görevli öğretmeni Oğuz Bacanlı'ya mahkeme heyeti 10 yıl 6 ay hapis, ihraç öğretmen İbrahim Pınar'a 9 yıl, Faruk Özçelik'e 7 yıl 6 ay, 3'üncü sınıf emniyet müdürü iken ihraç edilen Cemcenker Toparlak'a 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası verdi. Aynı davada yargılanan Fevzi Meral ve İsa Semiz'de 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Ayrıca mahkeme heyeti aynı davada yargılanan ihraç doktor Selim Kocasaraç'a 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verirken Recep Karagöz için beraatine karar verdi. Heyet, sanıklardan Özgür Güngör ve Ziya Bayraktar'ın ise dijital materyallerin sonuçlarının beklenmesi için dava dosyasının ayrılmasına karar verildi.

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