FETÖ’nün polis mahrem sorumlusu tutuklandı

Samsun’da FETÖ/PDY operasyonu kapsamında yakalanarak gözaltına alınan, polislerin mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen ve ’ByLock’ kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında, örgütün Samsun polis mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen ve Canik Başarı Üniversitesinde Öğrenci İşleri Başkanı olduğu öğrenilen Oktay A. Manisa’da yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğünün talimatıyla Manisa KOM şube tarafından yakalanan Oktay A., Samsun KOM şubeye teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen ve ’ByLock’ kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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