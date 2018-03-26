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FETÖ’nün polis mahrem sorumlusuna 7,5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 16:18 | Son Güncelleme

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün polis mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen bir kişi yargılandığı mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmalar neticesinde daha önceki tarihlerde yapılan FETÖ mahrem sorumluları operasyonunda yakalanamayan ve firari olarak aranan FETÖ/PDY polis mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen ve meslekten ihraç olan vergi müfettişi İsa Alagöz’ü Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde saklandığı gaybubet evinde yakalanarak gözaltına aldı.

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün polis mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen bir kişi yargılandığı mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmalar neticesinde daha önceki tarihlerde yapılan FETÖ mahrem sorumluları operasyonunda yakalanamayan ve firari olarak aranan FETÖ/PDY polis mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen ve meslekten ihraç olan vergi müfettişi İsa Alagöz’ü Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde saklandığı gaybubet evinde yakalanarak gözaltına aldı. 22 Aralık’ta Samsun Adliyesine sevk edilen İsa Alagöz çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. İsa Alagöz hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen ve gazetecilerin alınmadığı duruşmada İsa Alagöz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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