FETÖ'nün 'Polis Okulu öğrencileri sohbet abisi' tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgütün 'Polis Okulu öğrencileri sohbet abisi' üniversite öğrencisi Oğuzhan Yaman, tutuklandı.

Samsun'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi Oğuzhan Yaman'ın örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığını, ayrıca 'Polis Okulu öğrencileri sohbet abisi' olduğunu belirledi. Şüpheli, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan örgütün gaybubet evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oğuzhan Yaman, bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli tutuklandı.

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