FETÖ'nün Samsun Bölge Talebe Sorumlusu tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evinde eşi ile gözaltına alınan örgütün, 'Samsun Bölge Talebe Sorumlusu' ve ByLock kullanıcısı Ragıbe Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları tespit edilen ihraç öğretmen Ahmet Öner ve eşi örgütün 'Samsun Bölge Talebe Sorumlusu' Ragıbe Öner'i 15 Mart Perşembe günü örgütün gaybubet evinde yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve 'ByLock'a iki farklı telefondan toplamda 196 bin 618 kez giren Ragıbe Öner, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ragıbe Öner'in eşi Ahmet Öner'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Kayıp genç ormanda direğe asılı şekilde ölü bulundu!
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında son dakika gelişme!
Son dakika! Çekya'da patlama yaşandı! Çok sayıda ölü var
AB'den Türkiye'ye şok kınama!
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!
Ünlü oyuncunun kızı öyle bir fotoğraf paylaştı ki...
Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı
Facebook itiraf etti! 'Hata yaptık'
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Okuyucu Yorumları 0 yorum