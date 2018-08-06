FETÖ'nün Şanlıurfa'daki 'para kasası' yakalandı

Mücahit YOLCU/OĞUZELİ (Gaziantep), (DHA) - FETÖ/PDY'nin Şanlıurfa'daki 'para kasası' olduğu iddia edilen C.Y., Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

Jandarma ekipleri, FETÖ/PDY'nin Şanlıurfa'daki 'para kasası' olduğu öne sürülen C.Y.'nin, Oğuzeli'nin Kavunluk Mahallesi'nde gizlendiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, C.Y.'yi gözaltına aldı. Kimlik tespitinde 'kasten yaralama' suçundan kaydı da bulunduğu belirlenen C.Y., Şanlıurfa'ya gönderilecek.

