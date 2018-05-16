FETÖ'nün 'Şarköy abisi'ne 10 yıl 6 ay hapis 

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, FETÖ/PDY'nin 'Şarköy ilçe abisi' Mesut Demirtaş, yargılandığı davada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tekirdağ'da, FETÖ/PDY'nin 'Şarköy ilçesi abisi' olduğu gerekçesiyle tutuklanan Mesut Demirel hakkında, cumhuriyet savcısı Emrah Yıldırım iddianame hazırladı. İddianamede, sanığın, Şarköy ilçesinde yurt müdürlüğü yaptığı, 'ilçe imamı' ve 'ilçe abisi' olduğu belirtildi. Tutuklu sanık Demirel için 'terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak' suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Mesut Demirel, tutuklu yargılandığı Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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