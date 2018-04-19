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FETÖ'nün 'Serinhisar yapılanması' davasında 7 sanığa hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 12:31 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin 'Serinhisar ilçesi yapılanması'na yönelik soruşturmanın ardından açılan, 3'ü tutuklu, 2'si firari toplam 24 sanıklı davada karar çıktı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin 'Serinhisar ilçesi yapılanması'na yönelik soruşturmanın ardından açılan, 3'ü tutuklu, 2'si firari toplam 24 sanıklı davada karar çıktı. 7 sanık, 1 yıl 13 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırılırken, 15 sanık ise beraat etti.
Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki duruşma salonunda, dün yapılan karar duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Mahkemede son savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmeyip, beraat kararı verilmesini istedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılanan 7 sanığa, 1 yıl 13 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verdi. Sanıklardan 15'i hakkında ise beraat kararı verildi. Ayrıca tutuklu sanıklardan 1'i de tutukluluk süresi göz önünde bulundurarak, tahliye edildi.
Firari sanıklar Emrah Korkmaz ve Mevlana Celalettin İşler hakkındaki dava dosyasının ayrılmasına karar verildi.

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