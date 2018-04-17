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FETÖ’nün ’sohbet ağabeyi’ tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 16:05 | Son Güncelleme

Samsun’da FETÖ’nün polis okulu öğrencilerinin sohbet ağabeyi olduğu iddia edilen ve yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.FETÖ/PDY operasyonu kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulundaki öğrencilerin ’sohbet ağabeyi’ olduğu iddia edilen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi Oğuzhan Y.

Samsun’da FETÖ’nün polis okulu öğrencilerinin sohbet ağabeyi olduğu iddia edilen ve yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
FETÖ/PDY operasyonu kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulundaki öğrencilerin ’sohbet ağabeyi’ olduğu iddia edilen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi Oğuzhan Y. örgütün gaybubet evi olarak adlandırılan hücre evinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Oğuzhan Y. tutuklandı.

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