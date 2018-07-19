FETÖ'nün sosyal medya uzmanı Yusuf İnan tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın, Ukrayna'da getirdiği FETÖ/PDY'nin sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, İzmir'de, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FETÖ/PDY'nin sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, MİT'in yaptığı operasyonla pazartesi günü öğle saatlerinde Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce internet siteleri kurduğu ve sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürüttüğü, Pensilvanya'nın talimatlarıyla bazı yayınlar yaptığı öğrenilen İnan, bugün akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. İnan, cezaevine götürülmek üzere polis otosuna bindirilirken, gazetecilere, "Başkan'a söyleyin, adalet katliamı" diye seslendi.
Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı
Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!
Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı
12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı
Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi
Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak
Papazdan korkunç itiraf: 675 kişiyi kurban ettim!
CHP'de kurultay çağrısına bir imza da Silivri Cezaevi'ndeki Eren Erdem'den
CHP yönetiminden kurultay imzacılarına ilk yanıt!
Altın ve para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisinin batığı bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum