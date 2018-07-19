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FETÖ'nün sosyal medya uzmanı Yusuf İnan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 21:25 | Son Güncelleme

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın, Ukrayna'da getirdiği FETÖ/PDY'nin sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, İzmir'de, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın, Ukrayna'da getirdiği FETÖ/PDY'nin sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, İzmir'de, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY'nin sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, MİT'in yaptığı operasyonla pazartesi günü öğle saatlerinde Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce internet siteleri kurduğu ve sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürüttüğü, Pensilvanya'nın talimatlarıyla bazı yayınlar yaptığı öğrenilen İnan, bugün akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. İnan, cezaevine götürülmek üzere polis otosuna bindirilirken, gazetecilere, "Başkan'a söyleyin, adalet katliamı" diye seslendi.

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