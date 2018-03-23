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FETÖ’nün sözde bayan sorumlusunun eşi de tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 16:01 | Son Güncelleme

Samsun’da kocası ile birlikte saklandıkları FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan örgütün sözde bayan sorumlusu ilahiyatçı kadının dün tutuklanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen biyoloji öğretmeni kocası da mahkemece tutuklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları tespit edilen biyoloji öğretmeni Ahmet Ö.(31) ve ilahiyatçı olduğu öğrenilen karısı Ragıbe Ö.(29) 9 gün önce saklandıkları örgütün gaybubet evinde yakalayarak gözaltına aldı.

FETÖ’nün sözde bayan sorumlusunun eşi de tutuklandı

Samsun’da kocası ile birlikte saklandıkları FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan örgütün sözde bayan sorumlusu ilahiyatçı kadının dün tutuklanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen biyoloji öğretmeni kocası da mahkemece tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları tespit edilen biyoloji öğretmeni Ahmet Ö.(31) ve ilahiyatçı olduğu öğrenilen karısı Ragıbe Ö.(29) 9 gün önce saklandıkları örgütün gaybubet evinde yakalayarak gözaltına aldı. FETÖ’nün sözde bölge bayan yapılanması sorumlusu olduğu iddia edilen 33 bin 497 ve 163 bin 121 kez 2 ayrı telefondan ByLock’a giriş yaptığı iddia edilen Ragıbe Ö., dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Ahmet Ö. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ahmet Ö., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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