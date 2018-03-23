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FETÖ'nün 'sözde' bölge talebe sorumlusunun eşi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 15:31 | Son Güncelleme

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, örgütün sözde 'Samsun bölge talebe sorumlusu' ve 'ByLock' kullanıcısı Ragıbe Öner'in eşi Ahmet Öner çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ'nün 'sözde' bölge talebe sorumlusunun eşi tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, örgütün sözde 'Samsun bölge talebe sorumlusu' ve 'ByLock' kullanıcısı Ragıbe Öner'in eşi Ahmet Öner çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları tespit edilen meslekten ihraç öğretmen Ahmet Öner ve örgütün 'sözde' Samsun bölge talebe sorumlusu Ragıbe Öner'i, 15 Mart Perşembe günü örgütün gaybubet evinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet Öner, çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin eşi Ragıbe Öner de dün tutuklanmıştı.

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