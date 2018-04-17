HABER

FETÖ'nün sözde 'Çukurova Eyalet Talebe Mesulü' 3 kişi, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 09:43 | Son Güncelleme

ADANA ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün sözde 'Çukurova Eyalet Talebe Mesulü' oldukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

FETÖ'nün sözde 'Çukurova Eyalet Talebe Mesulü' 3 kişi, tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün sözde 'Çukurova Eyalet Talebe Mesulü' oldukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adana ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün sözde 'Çukurova Eyalet Talebe Mesulü' oldukları öne sürülen Abdulsamet S. ile Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan eşi Esin S. gözaltına alındı. Çiftin evlerinde yapılan aramada 20 bin lira ele geçirildi. Abdulsamet S.ve Esin S.'nin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edildi.
Güngör G. de İstanbul'da polis ekiplerince yapılan baskında üzerinde 61 bin Dolar ve sahte kimlikle yakalandı. Adana'ya getirilen Güngör G. suçlamaları kabul etmeyerek üzerindeki parayı yaşam koçluğu yaparak kazandığını öne sürdü.
Abdulsamet S. eşi Esin S. ile Güngör G., emniyetteki işlemlerinin ardından 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

FETÖ'nün sözde 'Çukurova Eyalet Talebe Mesulü' 3 kişi, tutuklandı

Bugüne kadarki en büyük tatbikat: Körfez kalkanıBugüne kadarki en büyük tatbikat: Körfez kalkanı
'Operasyon Esad, Rusya ve İran'a...''Operasyon Esad, Rusya ve İran'a...'
Olay iddia: Baykal ve Erdoğan anlaştıOlay iddia: Baykal ve Erdoğan anlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Okulda iğrenç olay!

Okulda iğrenç olay!

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı

İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.