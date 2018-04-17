HABER

FETÖ'nün sözde 'Çukurova Eyalet Talebe Mesulü' 3 kişi, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 10:48 | Son Güncelleme

ADANA ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün sözde 'Çukurova Eyalet Talebe Mesulü' oldukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün sözde 'Çukurova Eyalet Talebe Mesulü' oldukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adana ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün sözde 'Çukurova Eyalet Talebe Mesulü' oldukları öne sürülen Abdulsamet S. ile Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan eşi Esin S. gözaltına alındı. Çiftin evlerinde yapılan aramada 20 bin lira ele geçirildi. Abdulsamet S.ve Esin S.'nin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edildi. Güngör G. de İstanbul'da polis ekiplerince yapılan baskında üzerinde 61 bin Dolar ve sahte kimlikle yakalandı. Adana'ya getirilen Güngör G. suçlamaları kabul etmeyerek üzerindeki parayı yaşam koçluğu yaparak kazandığını öne sürdü. Abdulsamet S. eşi Esin S. ile Güngör G., emniyetteki işlemlerinin ardından 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle!ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle!
Rusya harekete geçti! İşte Putin'in ilk hamlesiRusya harekete geçti! İşte Putin'in ilk hamlesi
Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendiOperasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Okulda iğrenç olay!

Okulda iğrenç olay!

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.