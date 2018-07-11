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FETÖ'nün sözde Kayseri sıkıyönetim komutanına ağırlaştırılmış müebbet (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 12:02 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, darbecilerin hazırladığı sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' listesinde adı sıkıyönetim Kayseri komutanı, vali ve belediye başkanı olarak geçen Garnizon eski Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün sözde Kayseri sıkıyönetim komutanına ağırlaştırılmış müebbet (2)- Yeniden

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, darbecilerin hazırladığı sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' listesinde adı sıkıyönetim Kayseri komutanı, vali ve belediye başkanı olarak geçen Garnizon eski Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de, 15 Temmuz 2016'da Garnizon Komutanı iken tutuklanan eski Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın, yargılandığı davada karar duruşmasına çıktı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, İsmail Yalçın, yöneltilen suçlamaları kabul etmedi, beraatini istedi.
​15 Temmuz gecesi kullandığı kurumsal cep telefonuna ait HTS kaydının daha önce verdiği ifadeleri doğruladığını öne süren İsmail Yalçın, "15 Temmuz gecesi Moda Spor Kulübü'ndeki düğünde derdest edilerek, Fenerbahçe Orduevine götürüldük. Orada, cep telefonlarımıza el konuldu. HTS kayıtlarını incelediğinde, verdiğim ifadeyi doğruladığını gördüm. O gece, telefonumdaki 23.02'de yer alan yönlendirme, rızam dışında yapılan yönlendirmedir. Cep telefonumdaki yönlendirme 06.31'e kadar devam etmiş. 03.16'da Yaşar T.'den gelen mesajı almadım. O kişiyi de tanımıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız sabah aradığında, telefonu açtım. Ardından, o dönem bir altımdaki personel olan Hüseyin D. ile konuştum. 23.02'de Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi'nden yapılan çağrıyı ben yapmadım" şeklinde konuştu.
'MAĞDURİYETİMİ GİDERECEK BİR KARAR İSTİYORUM'
Halen görevde olan Kayseri Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanının telefonlarına cevap vermediği iddialarını da reddeden İsmail Yalçın, "Kayseri Valisi defalarca aradığını söylüyor ama, HTS kayıtlarında böyle bir şey yok. Büyükşehir Belediye Başkanı telefonuna cevap vermediğimi söylüyor. 06.31'de görüştük. Daha öncesinde ise herhangi bir cevapsız arama da yok. Hem vali, hem belediye başkanı, hem de Kayseri milletvekili Taner Yıldız ile 10 dakika telefonda konuştum. Savunmalarımı HTS kaydı teyit etmiştir. HTS kaydı ile suçsuzluğum ortaya çıkmıştır. Vicdanınızın sesini dinleyerek, karar vermenizi istiyorum. Mağduriyetimi giderecek bir karar vereceğinize inanıyor, beraatimi istiyorum. Suçsuzum" ifadelerine yer verdi.
Mahkeme heyeti, Garnizon eski Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın'ı, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan, oy birliğiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yalçın'ın tutukluluk durumunun devamına karar verdi.

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